В Иордании убиты трое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Трое иорданских полицейских убиты во время рейда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Полицейские погибли во время облавы на подозреваемых в убийстве высокопоставленного иорданского полицейского, погибшего во время столкновений в пятницу, 16 декабря.
Рейд проходил в городе Маан на юге страны. Управление общественной безопасности сообщило, что офицеры окружили местонахождение нескольких подозреваемых. В заявлении говорится, что один из подозреваемых «выстрелил из автоматического оружия», и офицеры открыли ответный огонь.
Один из боевиков был убит, еще 9 были арестованы. Было изъято «автоматическое огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов».
Власти отреагировали на убийство высокопоставленного полицейского, которое произошло во время столкновений с демонстрантами в Маане в пятницу на фоне протестов против высоких цен на топливо, которые распространились на несколько городов по всей Иордании.
Правительство пообещало предпринять жесткие шаги и направить больше полиции для борьбы с беспорядками.