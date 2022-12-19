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В Иордании убиты трое полицейских

В Иордании убиты трое полицейских

Киев • УНН

 • 415145 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Трое иорданских полицейских убиты во время рейда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Полицейские погибли во время облавы на подозреваемых в убийстве высокопоставленного иорданского полицейского, погибшего во время столкновений в пятницу, 16 декабря.

Рейд проходил в городе Маан на юге страны. Управление общественной безопасности сообщило, что офицеры окружили местонахождение нескольких подозреваемых. В заявлении говорится, что один из подозреваемых «выстрелил из автоматического оружия», и офицеры открыли ответный огонь.

Один из боевиков был убит, еще 9 были арестованы. Было изъято «автоматическое огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов».

Власти отреагировали на убийство высокопоставленного полицейского, которое произошло во время столкновений с демонстрантами в Маане в пятницу на фоне протестов против высоких цен на топливо, которые распространились на несколько городов по всей Иордании.

Правительство пообещало предпринять жесткие шаги и направить больше полиции для борьбы с беспорядками.

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