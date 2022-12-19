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У Йорданії вбито трьох поліцейських

У Йорданії вбито трьох поліцейських

Київ • УНН

 • 415145 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Троє йорданських поліцейських убито під час рейду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Поліцейські загинули під час облави на підозрюваних у вбивстві високопоставленого йорданського поліцейського, який загинув під час зіткнень у п'ятницю, 16 грудня.

Рейд проходив у місті Маан на півдні країни. Управління громадської безпеки повідомило, що офіцери оточили місцезнаходження кількох підозрюваних. У заяві йдеться, що один із підозрюваних «вистрілив з автоматичної зброї», і офіцери відкрили вогонь у відповідь.

Один із бойовиків був убитий, ще 9 було заарештовано. Було вилучено «автоматичну вогнепальну зброю та велику кількість боєприпасів».

Влада відреагувала на вбивство високопоставленого поліцейського, яке сталося під час зіткнень з демонстрантами в Маані в п'ятницю на тлі протестів проти високих цін на пальне, які поширилися на кілька міст по всій Йорданії.

Уряд пообіцяв зробити жорсткі кроки і направити більше поліції для боротьби з заворушеннями.

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