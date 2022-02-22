В ЕС договорились о точечных санкциях против России за решение о "признании Л/ДНР”

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник договорились о точечных санкциях в отношении лиц, причастных к решению России о “признании” так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом говорится в сообщении представительства Франции, председательствующей сейчас в Совете ЕС, пишет УНН.