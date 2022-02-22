У ЄС домовилися про точкові санкції проти Росії за рішення про “визнання Л/ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Постійні представники країн-членів Європейського союзу на позачерговому засіданні (COREPER) у вівторок домовилися про точкові санкції щодо осіб, причетних до рішення Росії про “визнання” так званих “ДНР” та “ЛНР”. Про це йдеться у повідомленні представництва Франції, яка головує зараз у Раді ЄС, пише УНН.
Цитата:
“Засідання COREPER II щойно закінчилося:
— Єдність щодо позиції ЄС у відповідь на рішення Росії.
— Рішучість ухвалити цілеспрямовані санкції проти причетних у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками”.
Деталі
Постійні представники, як повідомляється, зберуться знову із цього питання сьогодні ввечері.
Як повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, дипломати затвердили перелік санкцій проти конкретних фізичних та юридичних осіб.
Водночас, за даними ЗМІ, ЄС розглядає варіант заборони на торгівлю російськими держоблігаціями.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.