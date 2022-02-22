У ЄС домовилися про точкові санкції проти Росії за рішення про “визнання Л/ДНР”

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Постійні представники країн-членів Європейського союзу на позачерговому засіданні (COREPER) у вівторок домовилися про точкові санкції щодо осіб, причетних до рішення Росії про “визнання” так званих “ДНР” та “ЛНР”. Про це йдеться у повідомленні представництва Франції, яка головує зараз у Раді ЄС, пише УНН.