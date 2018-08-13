В Египте убили шестерых подозреваемых в подготовке нападений на церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Египетские силы безопасности убили шесть подозреваемых боевиков во время рейда в одном из домов на окраине Каира. Об этом со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны в понедельник сообщает Reuters, передает УНН.
Как сообщается, мужчины планировали атаковать "жизненно важные объекты и христианские церкви, а также вооруженные силы и полицию во время празднования (мусульманского) Ид аль-Адха (Курбан-байрама - ред.)", - сообщили в министерстве.
Египетские власти также опубликовали фотографии окровавленных тел с закрытыми лицами, штурмовые винтовки и ружья, лежащие на полу рядом с ними.
Рейд провели через несколько дней после попытки нападения на церковь около Каира. Силы безопасности арестовали семь человек, подозреваемых в причастности к этом инциденту.
Параллельно египетские войска убили 12 подозреваемых боевиков во время рейдов на Северном Синае, сообщили в среду в государственных СМИ.