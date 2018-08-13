В Египте убили шестерых подозреваемых в подготовке нападений на церкви

Как сообщается, мужчины планировали атаковать "жизненно важные объекты и христианские церкви, а также вооруженные силы и полицию во время празднования (мусульманского) Ид аль-Адха (Курбан-байрама - ред.)", - сообщили в министерстве.

Египетские власти также опубликовали фотографии окровавленных тел с закрытыми лицами, штурмовые винтовки и ружья, лежащие на полу рядом с ними.

Рейд провели через несколько дней после попытки нападения на церковь около Каира. Силы безопасности арестовали семь человек, подозреваемых в причастности к этом инциденту.

Параллельно египетские войска убили 12 подозреваемых боевиков во время рейдов на Северном Синае, сообщили в среду в государственных СМИ.