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В Японии зафиксировали новые случаи тяжелых аллергических реакций после вакцинации

В Японии зафиксировали новые случаи тяжелых аллергических реакций после вакцинации

Киев  •  УНН

 • 22741 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Японии в 8 человек зафиксировали тяжелые аллергические реакции после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Министр Таро Коно, ответственный за вакцинацию, заявил, что случаев аллергической реакции после вакцинации в Японии очень много. Случаи анафилаксии после приема вакцин против коронавируса, разработанных американским фармацевтическим гигантом Pfizer и его немецким партнером BioNTech SE, были выше в Японии, чем в США и Европе.

По данным министерства здравоохранения, медицинские учреждения сообщили, что женщины-медики в возрасте от 20 до 50 лет преимущественно перенесли анафилаксию после получения вакцины. Хотя сейчас также сообщается о первом случае мужского пола.

Общее число случаев анафилаксии среди медицинских работников, которых здесь вакцинируют, возросло до 25.

Симптомы анафилаксии

Анафилаксия - это потенциально летальная и острая аллергическая реакция на антиген, к которому организм стал гиперчувствительным.

Симптомы анафилаксии включают кашель, хрипы, сжатия в груди, общая боль, проблемы с дыханием, учащенное сердцебиение, отек или зуд в горле, сжатия в горле, рвота, диарея и слабый пульс, резкое снижение артериального давления, сужение дыхательных путей и блокировки нормального дыхания .

Дополнительно

Расследованию под руководством группы экспертов министерства здравоохранения было поручено расследовать связь между вакциной Pfizer и анафилактическим шоком.

Японское правительство выразило обеспокоенность распространением вариантов вируса COVID-19, которые, как известно, более трансмиссивными, и уверены, что закупленные им вакцины будут эффективными против этих вариантов.

Напомним

Японские исследователи обнаружили наличие нового штамма коронавируса в воде из местной канализации еще 4 декабря 2020 года. В 126 украинцев была аллергическая реакция на прививку от ковиду.

В Швейцарии 16 пожилых людей умерли после вакцинации от коронавируса.

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