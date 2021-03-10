В Японии зафиксировали новые случаи тяжелых аллергических реакций после вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Японии в 8 человек зафиксировали тяжелые аллергические реакции после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Министр Таро Коно, ответственный за вакцинацию, заявил, что случаев аллергической реакции после вакцинации в Японии очень много. Случаи анафилаксии после приема вакцин против коронавируса, разработанных американским фармацевтическим гигантом Pfizer и его немецким партнером BioNTech SE, были выше в Японии, чем в США и Европе.
По данным министерства здравоохранения, медицинские учреждения сообщили, что женщины-медики в возрасте от 20 до 50 лет преимущественно перенесли анафилаксию после получения вакцины. Хотя сейчас также сообщается о первом случае мужского пола.
Общее число случаев анафилаксии среди медицинских работников, которых здесь вакцинируют, возросло до 25.
Симптомы анафилаксии
Анафилаксия - это потенциально летальная и острая аллергическая реакция на антиген, к которому организм стал гиперчувствительным.
Симптомы анафилаксии включают кашель, хрипы, сжатия в груди, общая боль, проблемы с дыханием, учащенное сердцебиение, отек или зуд в горле, сжатия в горле, рвота, диарея и слабый пульс, резкое снижение артериального давления, сужение дыхательных путей и блокировки нормального дыхания .
Дополнительно
Расследованию под руководством группы экспертов министерства здравоохранения было поручено расследовать связь между вакциной Pfizer и анафилактическим шоком.
Японское правительство выразило обеспокоенность распространением вариантов вируса COVID-19, которые, как известно, более трансмиссивными, и уверены, что закупленные им вакцины будут эффективными против этих вариантов.
Напомним
Японские исследователи обнаружили наличие нового штамма коронавируса в воде из местной канализации еще 4 декабря 2020 года. В 126 украинцев была аллергическая реакция на прививку от ковиду.
В Швейцарии 16 пожилых людей умерли после вакцинации от коронавируса.