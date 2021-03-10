У Японії зафіксували нові випадки важких алергічних реакцій після вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Японії у 8 людей зафіксували важкі алергічні реакції після вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
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Міністр Таро Коно, відповідальний за вакцинацію, заявив, що випадків алергічної реакції після вакцинування у Японії дуже багато. Випадки анафілаксії після прийому вакцин проти коронавірусу, розроблених американським фармацевтичним гігантом Pfizer та його німецьким партнером BioNTech SE, були вищими в Японії, ніж у США та Європі.
За даними міністерства охорони здоров’я, медичні установи повідомили, що жінки-медики у віці від 20 до 50 років переважно перенесли анафілаксію після отримання вакцини. Хоча зараз також повідомляється про перший випадок чоловічої статі.
Загальне число випадків анафілаксії серед медичних працівників, яких тут вакцинують, зросло до 25.
Симптоми анафілаксії
Анафілаксія - це потенційно летальна та гостра алергічна реакція на антиген, до якого організм став гіперчутливим.
Симптоми анафілаксії включають кашель, хрипи, стискання в грудях, загальний біль, проблеми з диханням, прискорене серцебиття, набряк або свербіж у горлі, стискання в горлі, блювота, діарея та слабкий пульс, різке зниження артеріального тиску, звуження дихальних шляхів та блокування нормального дихання.
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Розслідуванню під керівництвом групи експертів міністерства охорони здоров'я було доручено розслідувати зв'язок між вакциною Pfizer та анафілактичним шоком.
Японський уряд висловив занепокоєння поширенням варіантів вірусу COVID-19, які, як відомо, є більш трансмісивними, і невпевнені, що закуплені ним вакцини будуть ефективними проти цих варіантів.
Нагадаємо
Японські дослідники виявили наявність нового штаму коронавірусу в воді з місцевої каналізації ще 4 грудня 2020 року. У 126 українців була алергічна реакція на щеплення від ковіду.
У Швейцарії 16 осіб похилого віку померли після вакцинації від коронавірусу.