Во всех отелях Узбекистана появится Коран и молитвенный коврик
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма сообщил, что во всех отелях страны будут выставлены религиозные книги, в частности, Коран, а также молитвенный коврик. Соответствующие правила начнут действовать с 1 января 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным властей, нововведение связано с желанием "создать удобства для выполнения религиозных обрядов гостей, которые посетят Узбекистан.
Ожидается, что в гостиницах появится также Библия и Тора.
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Несмотря на то, что Конституция Узбекистана гарантирует свободу религии и убеждений, свобода вероисповедания существенно ограничена в стране и находится под жестким контролем властей.
Напомним, Наследственный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман заявил, что возвращение к "умеренного ислама" является ключом к его плана по модернизации королевства.