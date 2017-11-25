Во всех отелях Узбекистана появится Коран и молитвенный коврик

По данным властей, нововведение связано с желанием "создать удобства для выполнения религиозных обрядов гостей, которые посетят Узбекистан.

Ожидается, что в гостиницах появится также Библия и Тора.

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Несмотря на то, что Конституция Узбекистана гарантирует свободу религии и убеждений, свобода вероисповедания существенно ограничена в стране и находится под жестким контролем властей.

Напомним, Наследственный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман заявил, что возвращение к "умеренного ислама" является ключом к его плана по модернизации королевства.