У всіх готелях Узбекистану з’явиться Коран і молитовний килимок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Державний комітет Узбекистану із розвитку туризму повідомив, що у всіх готелях країни будуть виставлені релігійні книги, зокрема, Коран, а також молитовний килимок. Відповідні правила почнуть діяти з 1 січня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За даними влади, нововведення пов’язане з бажанням "створити зручності для виконання релігійних обрядів гостей, які відвідуватимуть Узбекистан.
Очікується, що в готелях з’явиться також Біблія і Тора.
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Попри те, що Конституція Узбекистану гарантує свободу релігії й переконань, свобода віросповідання суттєво обмежена в країні і перебуває під жорстким контролем влади.
Нагадаємо, Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман заявив, що повернення до "поміркованого ісламу" є ключем до його плану із модернізації королівства.