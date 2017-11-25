У всіх готелях Узбекистану з’явиться Коран і молитовний килимок

За даними влади, нововведення пов’язане з бажанням "створити зручності для виконання релігійних обрядів гостей, які відвідуватимуть Узбекистан.

Очікується, що в готелях з’явиться також Біблія і Тора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: А.Меркель назвала іслам частиною Німеччини

Попри те, що Конституція Узбекистану гарантує свободу релігії й переконань, свобода віросповідання суттєво обмежена в країні і перебуває під жорстким контролем влади.

Нагадаємо, Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман заявив, що повернення до "поміркованого ісламу" є ключем до його плану із модернізації королівства.