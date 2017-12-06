В утреннем инциденте под Радой пострадали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В утреннем инциденте во время розыска экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили под Верховной Радой пострадали 13 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Установлено, что в результате инцидента пострадали одиннадцать правоохранителей и двое гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Напомним, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям УК.
В полиции ранее заявили, что утром во исполнение поручения ГПУ полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По версии правоохранителей, активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.