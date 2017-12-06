У вранішньому інциденті під Радою постраждали 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У вранішньому інциденті під час розшуку екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою постраждали 13 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Встановлено, що у результаті інциденту постраждало одинадцять правоохоронців і двоє цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ГПУ оголосила Саакашвілі у розшук за трьома статтями ККУ.
У поліції раніше заявили, що вранці на виконання доручення ГПУ поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. За версією правоохоронців, активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко закликав Саакашвілі вранці 6 грудня прийти до СБУ для вручення підозри.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.