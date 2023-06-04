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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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У властей россии паранойя из-за сине-желтых цветов - британская разведка

Киев • УНН

 • 616597 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Строгие ограничения из-за полномасштабной войны, которую начала рф против Украины, привели к тому, что любая символика в сине-желтых цветах вызывает резкую реакцию и запрещается. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

У властей россии паранойя из-за сине-желтых цветов - британская разведка

Цитата

«Некоторые российские силовые структуры на местном уровне, вероятно, так толкуют «драконовское законодательство России о военном времени», что публичная демонстрация сине-желтых вещей является вне закона, поскольку это может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины», - говорится в сообщении.

В качестве примера британская разведка отмечает, что 9 мая 2023 года работница дома престарелых была арестована за то, что надела на работу сине-желтую куртку.

«На днях войска российской Национальной гвардии арестовали 22-летнего мужчину в Волхове вблизи санкт-петербурга за демонстрацию сине-желтого флага, который, как выяснилось впоследствии, является флагом воздушно-космических сил России», - отмечается в сообщении.

В МО Великобритании отмечают, что эти репрессии подчеркивают неуверенность параноидальных российских чиновников, относительно того, что является допустимым и считается допустимым в рамках все более тоталитарной системы.

«Критика арестов поступила с неожиданной стороны – со стороны ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии. Собственный бренд партии содержит желтый цвет на синем фоне», - отметили в разведке.

Дополнение

В Крыму российские силовики задержали двух парней за символику "Азова".

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