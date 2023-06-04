У влади росії параноя через синьо-жовті кольори – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Суворі обмеження через повномасштабну війну, яку розпочала рф проти України, призвели до того, що будь-яка символіка у синьо-жовтих кольорах викликає різку реакцію та забороняється. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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«Деякі російські силові структури на місцевому рівні, ймовірно, так тлумачать «драконівське законодавство росії про військовий час», що публічна демонстрація синьо-жовтих речей є поза законом, оскільки це може свідчити про приховану підтримку України», - йдеться в повідомленні.
Як приклад британська розвідка зазначає, що 9 травня 2023 року працівницю будинку пристарілих було заарештовано за те, що вона одягла на роботу синьо-жовту куртку.
«Останніми днями війська російської Національної гвардії заарештували 22-річного чоловіка у волхові поблизу санкт-петербурга за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який, як з'ясувалося згодом, є прапором повітряно-космічних сил росії», - зазначається в повідомленні.
У МО Британії зазначають, що ці репресії підкреслюють невпевненість параноїдальних російських чиновників, щодо того, що є допустимим та вважається допустимим в рамках все більш тоталітарної системи.
«Критика арештів надійшла з несподіваного боку – з боку ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Власний бренд партії містить жовтий колір на синьому тлі», - зауважили в розвідці.
Доповнення
У Криму російські силовики затримали двох хлопців за символіку "Азова".