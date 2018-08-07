В Винницкой области столкнулись три грузовика: есть погибший

"7 августа в 3:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Немировском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля DAF, не справившись с управлением, съехал на обочину дороги и столкнулся с еще одним автомобилем DAF и RENO-MAGNUM. В результате ДТП 48-летний пассажир вышеупомянутого автомобиля погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали погибшего из кабины грузовика.

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух грузовиков: один из них столкнулся с прицепом другого, а затем въехал в отбойник.