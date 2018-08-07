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У Вінницькій області зіткнулися три вантажівки: є загиблий

У Вінницькій області зіткнулися три вантажівки: є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На шосе у Немирівському районі Вінницької області зіткнулися три вантажівки. У результаті ДТП є загиблий. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в області, передає УНН.

"7 серпня о 3:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Немирівському шосе сталася ДТП. За попередніми даними, 42-річний водій автомобіля DAF, не впоравшись з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з ще одним автомобілем DAF та RENO-MAGNUM. У результаті автопригоди 48-річний пасажир вищезазначеного автомобіля загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували загиблого з кабіни вантажівки.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участі двох вантажівок: одна з них зіткнулася з причепом іншої, а потім в'їхала у відбійник. 

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