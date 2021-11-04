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В Вене невакцинированным людям запретили посещать рестораны из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Киев • УНН

 • 26050 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Власть Вены сообщила в четверг, что запрещает людям, которые не привиты против COVID-19, посещать кафе, рестораны и мероприятия с более чем 25 людьми. Вероятно, новые ограничения будут введены по всей Австрии в скором времени в связи с ростом количества случаев COVID-19. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

В Вене невакцинированным людям запретили посещать рестораны из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Детали

Из девяти австрийских провинций в Вене самый низкий уровень заражения, отчасти потому, что там обычно были самые жесткие ограничения, но город также имеет самый высокий уровень количества коек интенсивной терапии, занятых пациентами с COVID-19, 21%.

Национальное правительство, возглавляемое консерваторами, очертило план, согласно которому непривитые будут помещены на карантин с ограничениями на их ежедневное передвижение, как только 600 коек интенсивной терапии будут заполнены пациентами с COVID-19.

В соответствии с этим дополнительным планом невакцинированным, не считая тех, кто недавно выздоровел от COVID-19, будет запрещено посещать кафе и рестораны, как только 500 коек интенсивной терапии будут заняты пациентами с COVID-19.

Количество коек, которые сейчас используются, составляет 352 и увеличивается более чем на 10 ежедневно.

"Для меня важно, чтобы мы принимали решения до того, как отделения интенсивной терапии заработали", - сказал на пресс-конференции мэр Вены Михаэль Людвиг, социал-демократ, очертив новые меры, которые будут введены в конце следующей недели, которые также включают запрет для невакцинированных посещать парикмахерские.

45% новых случаев в четверг пришлись на две провинции, Зальцбург и Верхнюю Австрию. Верхняя Австрия, оплот Партии Свободы, имеет самый низкий в стране уровень вакцинации.

Добавим

Примерно 64% населения Австрии полностью вакцинированы против коронавируса. Это соответствует среднему показателю Европейского Союза, но также является одним из самых низких показателей в Западной Европе. Много австрийцев скептически относятся к вакцинам, и эта точка зрения поддерживается ультраправой Партией свободы, третьей по величине в парламенте.

По данным правительства, количество новых случаев заражения за сутки возросло до 8 594 в четверг - на 32% больше, чем в среду, и приближается к рекорду в 9 тысяч случаев, который был установлен в ноябре прошлого года.

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