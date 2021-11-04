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У Відні невакцинованим людям заборонили відвідувати ресторани через сплеск захворюваності COVID-19

Київ • УНН

 • 26051 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Влада Відня повідомила у четвер, що забороняє людям, які не щеплені проти COVID-19, відвідувати кафе, ресторани та заходи з більш ніж 25 особами. Ймовірно, нові обмеження будуть введені по всій Австрії незабаром в зв’язку з зростанням кількості випадків COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

У Відні невакцинованим людям заборонили відвідувати ресторани через сплеск захворюваності COVID-19

Деталі

З дев’яти австрійських провінцій у Відні найнижчий рівень зараження, почасти тому, що там зазвичай були найжорсткіші обмеження, але місто також має найвищий рівень кількості ліжок інтенсивної терапії, зайнятих пацієнтами з COVID-19, 21%.

Національний уряд, очолюваний консерваторами, окреслив план, згідно з яким невакцинованих буде поміщено на карантин з обмеженнями на їх щоденне пересування, як тільки 600 ліжок інтенсивної терапії будуть заповнені пацієнтами з COVID-19.

Відповідно до цього додаткового плану невакцинованим, не враховуючи тих, хто нещодавно одужав від COVID-19, буде заборонено відвідувати кафе та ресторани, як тільки 500 ліжок інтенсивної терапії будуть зайняті пацієнтами з COVID-19.

Кількість ліжок, які зараз використовуються, становить 352 і збільшується більш ніж на 10 щодня.

"Для мене важливо, щоб ми приймали рішення до того, як відділення інтенсивної терапії запрацювали", – сказав на пресконференції мер Відня Міхаель Людвіг, соціал-демократ, окресливши нові заходи, які будуть запроваджені наприкінці наступного тижня, які також включають заборону для невакцинованих відвідувати перукарні.

45% нових випадків у четвер припали на дві провінції, Зальцбург і Верхню Австрію. Верхня Австрія, оплот Партії свободи, має найнижчий в країні рівень вакцинації.

Додамо

Приблизно 64% ​​населення Австрії повністю вакциновані проти коронавірусу. Це відповідає середньому показнику Європейського Союзу, але також є одним із найнижчих показників у Західній Європі. Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, і ця точка зору підтримується ультраправою Партією свободи, третьою за величиною в парламенті.

За даними уряду, кількість нових випадків зараження за добу зросла до 8 594 у четвер – на 32% більше, ніж у середу, і наближається до рекорду в 9 тисяч випадків, встановленого в листопаді минулого року.

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