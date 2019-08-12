В "Ведьмаке" от Netflix Геральта сыграют сразу два актёра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В новой сериальной экранизации цикла произведений польского писателя Анджея Сапковского “Ведьмак” роль главного героя Геральта, помимо английского актера Генри Кавилла, исполнит ещё один актер, передаёт УНН со ссылкой на данные IMDB.
Так, юному Тристану Руджери, информации о жизни которого на сайте не содержится, досталась роль Геральта во флешбеках, где речь будет идти о детстве героя.
Актёр появится в восьмом эпизоде первого сезона сериала.
Напомним, в конце июля стримингова платформа Netflix опубликовала первый тизер-трейлер сериала “Ведьмак”. В двухминутном ролике, который размещен на официальном YouTube-канале сервиса, создатели показали основных героев первого сезона шоу.