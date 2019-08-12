У "Відьмаку" від Netflix Геральта зіграють відразу два актори
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У новій серіальній екранізації циклу творів польського письменника Анджея Сапковського "Відьмак" роль головного героя Геральта, крім англійського актора Генрі Кавілла, виконає ще один актор, передає УНН з посиланням на дані IMDB.
Так, юний Трістан Руджері, інформації про життя якого на сайті немає, отримав роль Геральта у флешбеках, дейтиметься про дитинство героя.
Актор з'явиться у восьмому епізоді першого сезону серіалу.
Нагадаємо, наприкінці липня стрімінгова платформа Netflix опублікувала перший тизер-трейлер серіалу "Відьмак". У двохвилинному ролику, який розміщений на офіційному YouTube-каналі сервісу, творці показали основних героїв першого сезону шоу.