В Версале заработал украиноязычный аудиогид
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во время рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику первая леди Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Цитата
"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. Это уже наш четырнадцатый украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще как минимум семи аудиогидов", - отметила Елена Зеленская.
Детали
Запуск аудиогида стал возможным благодаря поддержке Посольства Украины во Французской Республике, Министерства иностранных дел Украины, а также переводчице Ирине Дмитришин, актерам дубляжа Юрию Соскову и Марине Локтионовой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции заработали два новых украиноязычных аудиогида
По словам жены Президента Украины, в планах - расширить список украиноязычных аудиогидов, запустив их в лондонском Тауэре, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.