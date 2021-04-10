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У Туреччині запрацювали два нові україномовні аудіогіди

У Туреччині запрацювали два нові україномовні аудіогіди

Київ • УНН

 • 22384 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час робочого візиту Президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі. Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Цитата

“Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з тринадцяти запущених у межах ініціативи. Ми продовжуємо поширювати українську мову у світі”, — зазначила Олена Зеленська.

Деталі

За словами дружини Президента України, цього року в Туреччині планують відкрити україномовні аудіогіди в музеї Святого Миколая (м. Демре), в Археологічному музеї (м. Анталія) та в музеї Мевляни (м. Конья).

Впровадження аудіогідів українською є частиною напрямку культурної дипломатії.

“Я знаю, що пані Олена має особливий інтерес до культури, історії та мистецтва. Я із захопленням спостерігаю за її роботою. Я вірю, що як країни, які є сусідами через одне море, ми маємо багато роботи у сфері культури. Адже сфера культури є єдиним інструментом для розвитку дружніх зв’язків, ключем, що дійсно допомагає зрозуміти того, хто навпроти”, — сказала Еміне Ердоган.

Крім того, вона відмітила, що між Україною та Туреччиною існує міцний зв’язок, що має тисячолітню історію.

“Спільні слова у наших мовах та схожість у декоративно-ужитковому мистецтві є доказом того, що з давніх часів ми мали культурний обмін. Я вважаю дуже важливим те, що ці спільності стають відомими для всіх”, — додала перша леді Туреччини.

Додамо

Крім того, у 2021 році планується запуск аудіогідів у Лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, Меморіальному комплексі історії Голокосту — Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Довідка. Середньовічна Галатська вежа — одна з найяскравіших історико-архітектурних пам’яток міста і символ Стамбула. Розташована у європейській частині міста на високому пагорбі району Галата. Галатська вежа включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Музей анатолійських цивілізацій — головний історико-археологічний музей Туреччини. У ньому зібрано близько 195 000 артефактів анатолійської історії. Завдяки своїм унікальним колекціям музей перебуває у топі рейтингу найкращих музеїв світу.

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