В Турции заработали два новые украиноязычные аудиогиды

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"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - отметила Елена Зеленская.

Детали

По словам жены Президента Украины, в этом году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее Святого Николая (г. Демре), в Археологическом музее (г. Анталия) и в музее Мевляны (г. Конья).

Внедрение аудиогидов на украинском является частью направления культурной дипломатии.

"Я знаю, что Елена имеет особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как страны, которые являются соседями через одно море, у нас много работы в сфере культуры. Ведь сфера культуры является единственным инструментом для развития дружеских связей, ключом, что действительно помогает понять того, кто напротив", - сказала Эмине Эрдоган.

Кроме того, она отметила, что между Украиной и Турцией существует прочная связь, что имеет тысячелетнюю историю.

"Общие слова в наших языках и сходство в декоративно-прикладном искусстве является доказательством того, что с давних времен мы имели культурный обмен. Я считаю очень важным то, что эти общности становятся известными для всех", - добавила первая леди Турции.

Добавим

Кроме того, в 2021 году планируется запуск аудиогидов в Лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Справка. Средневековая Галатская башня - одна из самых ярких историко-архитектурных памятников города и символ Стамбула. Расположена в европейской части города на высоком холме района Галата. Галатская башня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей анатолийских цивилизаций - главный историко-археологический музей Турции. В нем собрано около 195 тыс. артефактов анатолийской истории. Благодаря своим уникальным коллекциям музей находится в топе рейтинга лучших музеев мира.