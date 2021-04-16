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У Версалі запрацював україномовний аудіогід

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Цитата

“Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів”, — зазначила Олена Зеленська.

Деталі

Запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці Посольства України у Французькій Республіці, Міністерства закордонних справ України, а також перекладачці Ірині Дмитришин, акторам дубляжу Юрію Соскову та Марині Локтіоновій.

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За словами дружини Президента України, у планах — розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту — Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

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