У Версалі запрацював україномовний аудіогід

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“Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів”, — зазначила Олена Зеленська.

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Запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці Посольства України у Французькій Республіці, Міністерства закордонних справ України, а також перекладачці Ірині Дмитришин, акторам дубляжу Юрію Соскову та Марині Локтіоновій.

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За словами дружини Президента України, у планах — розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту — Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.