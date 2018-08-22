В Венесуэле из-за землетрясения наклонился почти двухсотметровый небоскреб

В здании высотой около 190 м, строительство которого прекратилось в 1994 году, долгое время проживали люди, из-за чего небоскреб называли “вертикальными трущобами”. “Последние пять этажей старого финансового центра Confinanzas, который расселили еще три года назад, накренились на 25 градусов, — написал Ревероль. — Ведется оценка ущерба, в районе принимаются необходимые меры”.

Как сообщал УНН, по оценкам венесуэльского фонда сейсмологических исследований, эпицентр находился в 19 км от Ягуарапаро в штате Сукре на севере страны. Магнитуда землетрясения составила 6,3. По данным властей южноамериканской страны, удар стихии не привел к гибели людей и не причинил серьезного материального ущерба.