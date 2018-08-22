У Венесуелі через землетрус нахилився майже двохсотметровий хмарочос
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. П’ять верхніх поверхів недобудованого хмарочоса в Каракасі помітно нахилилися після сильного землетрусу. Про це повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ, юстиції та з питань миру Нестор Ревероль, передає УНН.
У будівлі висотою близько 190 м, будівництво якої припинилося в 1994 році, довгий час проживали люди, через що хмарочос називали “вертикальними нетрями”. “Останні п’ять поверхів старого фінансового центру Confinanzas, який розселили ще три роки тому, нахилилися на 25 градусів, — написав Реверол. — Ведеться оцінка збитку, в районі вживаються необхідні заходи”.
Як повідомляв УНН, згідно з оцінками Венесуельського фонду сейсмологічних досліджень, епіцентр знаходився в 19 км від Ягуарапаро в штаті Сукре на півночі країни. Магнітуда землетрусу склала 6,3. За даними влади південноамериканської країни, удар стихії не привів до загибелі людей і не заподіяв серйозного матеріальної шкоди.