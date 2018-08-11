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В Венесуэле из-за наводнений пострадали около 8 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Около 8 тысяч жителей штата Амасонас на юге Венесуэлы пострадали из-за наводнений, вызванных сильными осадками. Об этом заявил губернатор региона Мигель Родригес, передает УНН со ссылкой на местное Union Radio.

В Венесуэле из-за наводнений пострадали около 8 тысяч человек

“К настоящему моменту в затопленных районах у нас нет людей, мы всех вывезли в безопасные места, — цитирует его радиостанция Union Radio. — На территории штата оборудованы в общей сложности 55 убежищ”. По словам Родригеса, только из одного муниципалитета Атабапо пришлось эвакуировать “более тысячи человек”. О возможных жертвах разгула стихии он не сообщил.

Власти страны наладили отправку в пострадавший регион по воздуху продовольствия и предметов первой необходимости. Только за 10 августа в штат доставили почти 30 т помощи.

Как сообщал УНН, власти США отрицает причастность к активации БПЛА для покушения на Мадуро с их территории.

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