В Венесуэле из-за наводнений пострадали около 8 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Около 8 тысяч жителей штата Амасонас на юге Венесуэлы пострадали из-за наводнений, вызванных сильными осадками. Об этом заявил губернатор региона Мигель Родригес, передает УНН со ссылкой на местное Union Radio.
“К настоящему моменту в затопленных районах у нас нет людей, мы всех вывезли в безопасные места, — цитирует его радиостанция Union Radio. — На территории штата оборудованы в общей сложности 55 убежищ”. По словам Родригеса, только из одного муниципалитета Атабапо пришлось эвакуировать “более тысячи человек”. О возможных жертвах разгула стихии он не сообщил.
Власти страны наладили отправку в пострадавший регион по воздуху продовольствия и предметов первой необходимости. Только за 10 августа в штат доставили почти 30 т помощи.
Как сообщал УНН, власти США отрицает причастность к активации БПЛА для покушения на Мадуро с их территории.