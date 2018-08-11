У Венесуелі через повені постраждали близько 8 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Близько 8 тисяч жителів штату Амасонас на півдні Венесуели постраждали через повені, викликані сильними опадами. Про це заявив губернатор регіону Мігель Родрігес, передає УНН з посиланням на місцеве Union Radio.
“На цей момент в затоплених районах у нас немає людей, ми всіх вивезли в безпечні місця, — цитує його радіостанція Union Radio. — На території штату обладнані в цілому 55 притулків”. За словами Родрігеса, тільки з одного муніципалітету Атабапо довелося евакуювати “понад тисячу осіб”. Про можливі жертви стихії він не повідомив.
Влада країни налагодила відправку до постраждалого регіону повітрям продовольства і предметів першої необхідності. Тільки за 10 серпня в штат доставили майже 30 т допомоги.
Як повідомляв УНН, влада США заперечує причетність до активації БПЛА для замаху на Мадуро з їх території.