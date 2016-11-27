В Турции задержали корреспондентов BBC и "Голос Америки"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Власть Турции задержала двух корреспондентов, работающих на иностранные новостные издания BBC и "Голос Америки", передает УНН со ссылкой на AP.
В BBC сообщили, что турецкий корреспондент Хатис Камер был задержана в субботу в городе Ширван. "Голос Америки" сообщает, что его внештатный корреспондент Хаджан Фаргин была задержана в тот же день в городе Диярбакыр. При этом причины задержания не сообщались.
Турецкие власти задержания не комментируют.
Напомним, 25 ноября в оккупированном Донецке исчезла съемочная группа телеканала "Дождь".