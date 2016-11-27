У Туреччині затримали кореспондентів BBC і "Голос Америки"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Влада Туреччини затримала двох кореспондентів, які працюють на іноземні новинні видання BBC та “Голос Америки”, передає УНН з посиланням на AP.
У BBC повідомили, що турецький кореспондент Хатіс Камер була затримана у суботу в місті Ширван. “Голос Америки” повідомляє, що його позаштатний кореспондент Хаджан Фаргін була затримана у той же день у місті Діярбакир. При цьому причини затримання не повідомлялись.
Турецька влада затримання не коментує.
Нагадаємо, 25 листопада в окупованому Донецьку зникла знімальна група телеканалу "Дождь".