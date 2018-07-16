В Турции в ближайшее время завершат экспертизу о причинах смерти украинцев

"В рамках контроля следствия по делу смерти гражданина Украины А.Совы Посольством направлено ноту. Продолжается экспертиза причин смерти - ожидается завершение в ближайшие дни. Подозреваемому на основании решения суда запрещено выезжать из Турции", - написал дипломат.

Напомним, по предварительной информации, мужчину, который жестоко избил украинца, арестовали турецкие правоохранители.

Как сообщал УНН, в турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинцев, который в результате полученных травм впал в кому.

Позже гражданин Украины умер в больнице.