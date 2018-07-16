В Турции в ближайшее время завершат экспертизу о причинах смерти украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Турции продолжается экспертиза относительно причин смерти гражданина Украины, который в результате полученных травм скончался в больнице. Завершение следствия ожидается в ближайшие дни. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.
"В рамках контроля следствия по делу смерти гражданина Украины А.Совы Посольством направлено ноту. Продолжается экспертиза причин смерти - ожидается завершение в ближайшие дни. Подозреваемому на основании решения суда запрещено выезжать из Турции", - написал дипломат.
Напомним, по предварительной информации, мужчину, который жестоко избил украинца, арестовали турецкие правоохранители.
Как сообщал УНН, в турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинцев, который в результате полученных травм впал в кому.
Позже гражданин Украины умер в больнице.