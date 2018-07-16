У Туреччині найближчим часом завершать експертизу щодо причин смерті українця

“В рамках контролю слідства у справі смерті громадянина Украіни А.Сови Посольством направлено ноту. Триває експертиза причин смерті — очікується завершення найближчими днями. Підозрюваному на підставі рішення суду заборонено виїжджати з Туреччини”, — написав дипломат.

Нагадаємо, за попередньою інформацію, чоловіка, який жорстоко побив українця, заарештували турецькі правоохоронці.

Як повідомляв УНН, у турецькому місті Аланья чоловік побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому.

Пізніше громадянин України помер у лікарні.