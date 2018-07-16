У Туреччині найближчим часом завершать експертизу щодо причин смерті українця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Туреччині триває експертиза щодо причин смерті громадянина України, який внаслідок отриманих травм помер у лікарні. Завершення слідства очікується найближчими днями. Про це у своєму Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
“В рамках контролю слідства у справі смерті громадянина Украіни А.Сови Посольством направлено ноту. Триває експертиза причин смерті — очікується завершення найближчими днями. Підозрюваному на підставі рішення суду заборонено виїжджати з Туреччини”, — написав дипломат.
Нагадаємо, за попередньою інформацію, чоловіка, який жорстоко побив українця, заарештували турецькі правоохоронці.
Як повідомляв УНН, у турецькому місті Аланья чоловік побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому.
Пізніше громадянин України помер у лікарні.