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В центре Солнца образовалось огромное пятно

Киев • УНН

 • 12380 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Одна из самых красивых и крупных активных солнечных областей наблюдается сейчас на солнечном диске и находится вблизи его центра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В центре Солнца образовалось огромное пятно

"Солнечные активные области формируются вокруг групп солнечных пятен и представляют собой системы огромных магнитных петель, протяженностью до нескольких сотен тысяч километров, наполненных горячей плазмой. Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны", — говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Основное излучение активных областей лежит в жесткой ультрафиолетовой области спектра, которая полностью поглощается земной атмосферой. По этой причине увидеть их с Земли совершенно невозможно, в лучшем случае можно разглядеть находящиеся в основании области солнечные пятна. Однако на изображениях, поступающих из космоса, эти системы видны во всех деталях. Работающей сейчас на орбите космической солнечной обсерваторией SDO сделано несколько снимков высокого разрешения этой области.

"Соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряженностью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят к вспышкам", — поясняют астрономы.

Вместе с тем, иногда магнитные поля активных областей могут образовывать устойчивые конфигурации с минимальной энергией, называемые потенциальными. Поскольку энергия таких систем находится в точке потенциального минимума, то ее высвобождение невозможно, и область, несмотря на огромные запасы энергии, часто превышающие годовое потребление энергии человечеством в миллионы раз, оказывается скованной непреодолимыми законами физики и остается спокойной.

"Наблюдающаяся сейчас область относится именно к такому типу. Несмотря на огромные размеры и энергию, за несколько дней существования в ней не произошло ни одной вспышки. Если в ближайшие дни здесь не произойдет каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат ее "потенциального статуса", то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли", — заключают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Как сообщал УНН, NASA приглашает людей со всего мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe, которая начнется летом 2018 года.

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