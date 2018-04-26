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У центрі Сонця утворилася величезна пляма

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Одна з найкрасивіших і великих активних сонячних областей спостерігається зараз на сонячному диску і знаходиться поблизу його центру. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

У центрі Сонця утворилася величезна пляма

"Сонячні активні області формуються навколо груп сонячних плям і являють собою системи величезних магнітних петель, протяжністю до декількох сотень тисяч кілометрів, наповнених гарячою плазмою. Розміри таких систем часто перевищують відстань від Землі до Місяця", - йдеться в повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва РАН (ФІАН).

Основне випромінювання активних областей лежить в жорсткій ультрафіолетової області спектра, яка повністю поглинається земною атмосферою. З цієї причини побачити їх з Землі абсолютно неможливо, в кращому випадку можна розгледіти ті, що перебувають в основі області сонячні плями. Однак на зображеннях, що надходять з космосу, ці системи видно у всіх деталях. Працюючої зараз на орбіті космічної сонячної обсерваторії SDO зроблено кілька знімків високого дозволу цієї області.

"Відповідні області називаються активними, так як часто є центрами великих сонячних спалахів. Це пов'язано з підвищеною напруженістю магнітного поля, завдяки якій тут можуть формуватися досить сильні електричні струми, які і призводять до спалахів", - пояснюють астрономи.

Разом з тим, іноді магнітні поля активних областей можуть утворювати стійкі конфігурації з мінімальною енергією, так звані потенційні. Оскільки енергія таких систем знаходиться в точці потенційного мінімуму, то її вивільнення неможливо, і область, незважаючи на величезні запаси енергії, які часто перевищують річне споживання енергії людством в мільйони разів, виявляється скутою непереборними законами фізики і залишається спокійною.

"Спостерігається зараз область відноситься саме до такого типу. Незважаючи на величезні розміри і енергію, за кілька днів існування в ній не відбулося жодного спалаху. Якщо в найближчі дні тут не відбудеться якихось подій, які перебудують магнітну конфігурацію і позбавлять її "потенційного статусу", то область, обертаючись разом з Сонцем, так і сховається за сонячним горизонтом без будь-яких наслідків для Землі", - роблять висновок фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Як повідомляв УНН, NASA запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їх імена для розміщення на мікрочіпі на борту історичної місії Parker Solar Probe , яка почнеться влітку 2018 року.

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