В центре Одессы горел павильон с аттракционами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В парке Шевченко в Одессе произошел пожар в павильоне с аттракционами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
Сообщается, что 27 августа в 02:26 к спасателям поступило сообщение, что в Одессе, в парке им. Тараса Шевченко, горит одноэтажное здание.
"По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание одноэтажного павильона с аттракционами (электроавтомобили). Пожарные локализовали пожар в 02:38 и в 02:44 ликвидировали на площади 30 м2", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются.
Напомним, в здании с караоке-клубом в Одесской области произошел масштабный пожар.