У центрі Одеси горів павільйон з атракціонами

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У парку Шевченка в Одесі сталася пожежа у павільйоні з атракціонами. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.

Повідомляється, що 27 серпня о 02:26 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Одесі, у парку ім. Тараса Шевченко, горить одноповерхова будівля.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння одноповерхового павільйону з атракціонами (електроавтомобілі). Вогнеборці локалізували пожежу о 02:38 та о 02:44 ліквідували на площі 30 м2", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає. Причина пожежі та збиток зараз встановлюються.

Нагадаємо, у будівлі з караоке-клубом в Одеській області сталася масштабна пожежа.

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