У будівлі з караоке-клубом на Одещині сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У прибудові до будинку побуту КП "Райдуга", де розташований караоке-клуб, у Чорноморську на Одещині сталася масштабна пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС в області.
"24 серпня об 11:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання в триповерховій будівлі на вул. Першого травня. По прибуттю перших пожежно-рятувальних відділень було встановлено загорання на третьому поверсі прибудови до будинку побуту КП "Райдуга", - зазначили рятувальники.
Підрозділи працювали по підвищеному номеру виклику “Пожежа № 2”. Складність гасіння пожежі була обумовлена швидким розповсюдженням вогню по дерев'яним конструкціям на велику площу, загрозою руйнування будівельних конструкцій прибудови та можливим перенесенням вогню на впритул розташовану будівлю будинку побуту. Під час гасіння пожежі співробітниками ДСНС було евакуйовано 7 осіб з першого поверху будівлі.
Рятувальники пожежу локалізували о 13:45 та о 14:24 її ліквідували на площі 350 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
Ймовірною причиною пожежі вважається порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи.
Додамо, про те, що у приміщенні є караоке, свідчать оприлюднені рятувальниками фотографії.
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