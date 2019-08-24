В здании с караоке-клубом в Одесской области произошел масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В пристройке к дому быта КП "Радуга", где расположен караоке-клуб, в Черноморске Одесской области произошел масштабный пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.
"24 августа в 11:27 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании на ул. Первого мая. По прибытию первых пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание на третьем этаже пристройки к дому быта КП "Радуга", - отметили спасатели.
Подразделения работали по повышенному номеру вызова "Пожар № 2". Сложность тушения пожара была обусловлена быстрым распространением огня по деревянным конструкциям на большую площадь, угрозой разрушения строительных конструкций пристройки и возможным переносом огня на вплотную стоящее здание дома быта. Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС были эвакуированы 7 человек с первого этажа здания.
Спасатели пожар локализовали в 13:45 и в 14:24 его ликвидировали на площади 350 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционной системы.
Добавим, о том, что в помещении есть караоке, свидетельствуют обнародованные спасателями фотографии.
Напомним, в Николаевской области горело отделение Укрпочты.