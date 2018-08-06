В центре Харькова произошло ДТП: один из автомобилей перевернулся на крышу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Из-за столкновения двух автомобилей на перекрестке в центре Харькова пострадал человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении.
В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информацию об этом ДТП внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП пострадали 5 человек, среди которых двое детей.