У центрі Харкова сталася ДТП: одна з автівок перекинулася на дах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Через зіткнення двох автомобілів на перехресті у центрі Харкова постраждав чоловік. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"За попередніми даними, 5 серпня близько 16:00 на перехресті вулиць Мироносицької та Каразіна сталося зіткнення автомобілів Mercedes та Toyota", - йдеться в повідомленні.
У результаті 50-річний потерпілий, водій Toyota, із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм черевної порожнини доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Інформацію про цю ДТП внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок ДТП постраждали 5 людей, серед яких двоє дітей.