В тренажерном зале умер 17-летний юноша на Хмельнитчине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В тренажерном зале на Хмельнитчине умер 17-летний юноша. О трагедии корреспонденту УНН стало известно из информации управления по вопросам гражданской защиты населения Хмельницкой облгосадминистрации.
По информации ведомства, в помещении тренажерного зала медицинского колледжа внезапно умер 17-летний местный житель. При осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен на СМЭ.
Трагедия произошла в Чемеровецком медицинском колледже.