У тренажерному залі помер 17-річний юнак на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У тренажерному залі на Хмельниччині помер 17-річний юнак. Про трагедію кореспонденту УНН стало відомо з інформації Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.
За інформацією відомства, у приміщенні тренажерного залу медичного коледжу раптово помер 17-річний місцевий житель. При огляді трупа ознак насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ.
Трагедія сталася у Чемеровецькому медичному коледжі.