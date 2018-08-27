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В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

Киев • УНН

 • 15972 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Таксомоторные компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP в понедельник начала в тестовом режиме впервые осуществлять перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее официальный сайт.

В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. Эксперимент продлится до 8 сентября, в день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.

Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения между рядами, однако за рулем автомобиля все равно сидит водитель, который в экстренной ситуации может вмешаться и взять управление транспортным средством на себя. Для того, чтобы поучаствовать в тестах в качестве пассажира, необходимо было в июле пройти соответствующий отбор. Плата за проезд по маршруту фиксированная и составляет 1500 иен (около 14 долларов).

“Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за вашу постоянную поддержку”, — говорится в заявлении компании. В Hinomaru Traffic отметили, что такие беспилотные такси смогут решить проблему нехватки водителей. Такие беспилотные такси в случае успеха тестовых испытаний могут начать курсировать в Токио накануне летних Олимпийских игр 2020 года.

Японские власти в прошлом году выделили около 2,85 трлн иен (около 25 млрд долларов) на развитие технологий беспилотного управления и создания новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя.

Напомним, компания Uber планирует изменить свою долгосрочную стратегию развития, начав чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрический самокат, велосипедами и общественным транспортом. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосроушахи, интервью с которым в воскресенье вечером было опубликовано на сайте газеты The Financial Times.

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