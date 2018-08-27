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MIM-104 Patriot

У Токіо запустили тестові поїздки безпілотних таксі з пасажирами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Таксомоторна компанія Hinomaru Kotsu спільно з фірмою ZMP у понеділок почала в тестовому режимі вперше здійснювати перевезення пасажирів на безпілотних автомобілях. Про це повідомляє УНН із посиланням на її офіційний сайт.

У Токіо запустили тестові поїздки безпілотних таксі з пасажирами

Машини курсують по фіксованому маршруту протяжністю 5,3 км між токійськими районами Отематі і Роппонгі. Експеримент триватиме до 8 вересня, в день безпілотне таксі на базі мінівена Toyota буде здійснювати по чотири рейси туди-назад.

Рух по дорозі здійснюється в автоматичному режимі, включаючи повороти і перестроювання між рядами, проте за кермом автомобіля все одно сидить водій, який в екстреній ситуації може втрутитися і взяти керування транспортним засобом на себе. Для того, щоб взяти участь у тестах в якості пасажира, необхідно було в липні пройти відповідний відбір. Плата за проїзд по маршруту фіксована і складає 1500 ієн (близько 14 доларів).

“Ґрунтуючись на результатах цього експерименту, ми будемо прагнути розширити зону пересування і поліпшити обслуговування, тому дякуємо вам за вашу постійну підтримку”, — йдеться в заяві компанії. У Hinomaru Traffic відзначили, що такі безпілотні таксі зможуть вирішити проблему нестачі водіїв. Такі безпілотні таксі в разі успіху тестових випробувань можуть почати курсувати в Токіо напередодні літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Японська влада в минулому році виділили близько 2,85 трлн ієн (близько 25 млрд доларів) на розвиток технологій безпілотного управління і створення нових поколінь екологічно чистих машин. Це абсолютний рекорд за весь час ведення таких розробок, які підтримує уряд країни. Влада розраховує, що до 2030 року кожна п’ята машина на японських дорогах буде їздити хоча б частково без участі водія.

Нагадаємо, компанія Uber планує змінити свою довгострокову стратегію розвитку, почавши частіше пропонувати своїм клієнтам користуватися для поїздок не тільки автомобілями, але також електричними самокатами, велосипедами і громадським транспортом. Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосроушахі, інтерв’ю з яким у неділю ввечері було опубліковано на сайті газети The Financial Times.

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