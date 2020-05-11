В Техасе произошла стрельба в парке, пострадали несколько человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт (штат Техас, США) пострадали 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Dallas Morning News.
Сообщения о стрельбе в парке Village Creek, где находились около 600 человек, поступили в полицию в воскресенье около 19:00 по местному времени (11 мая, 03:00 по киевскому времени).
По словам очевидцев, сначала в парке запускали фейерверки, после чего раздались около 30 выстрелов.
Всех пострадавших направили в местную больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.
Возле АЗС в окрестностях парка была зафиксирована еще одна стрельба.
Причины стрельбы и другие подробности случившегося неизвестны.
Напомним, на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка.