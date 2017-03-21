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В Таиланде из желудка черепахи достали 5 кг монет

В Таиланде из желудка черепахи достали 5 кг монет

Киев • УНН

 • 8110 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Таиланде в провинции Чонбури умерла 25-летняя морская черепаха по кличке Копилка, из желудка которого извлекли 5 кг монет, передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

По данным ветеринаров, черепаха проглотила монеты из бассейна, куда люди бросали их "на счастье". После удаления монет врачи считали, что животное начало поправляться. Состояние черепахи резко ухудшилось на выходных, началось заражение крови от серьезных проблем с кишечником.

В течение двух десятилетий черепаха жила в маленьком пруду в городском парке. Посетители бросали в водоем монетки "на счастье", и Копилка годы их ела. Также в желудке черепахи ветеринары обнаружили два рыболовных крючка. Много сувениров, которые собирала черепаха проржавели или частично растворились.

После операции черепаху посадили на жидкую диету, но из-за серьезных проблем с кишечником спасти ее не удалось.

Врачи выразили надежду, что трагический случай заставит людей дважды подумать, прежде чем бросать монеты в водоемы, где обитают животные.

Как сообщал УНН, в Таиланде начали гидротерапию для слоненка, который попал в ловушку.

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