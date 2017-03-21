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У Таїланді зі шлунка черепахи дістали 5 кг монет

У Таїланді зі шлунка черепахи дістали 5 кг монет

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Таїланді в провінції Чонбурі померла 25-річна морська черепаха на прізвисько Скарбничка, зі шлунка якої витягли 5 кг монет, передає УНН, з посиланням на The Daily Mail.

За даними ветеринарів, черепаха проковтнула монети з басейну, куди люди кидали їх "на щастя". Після видалення монет лікарі вважали, що тварина почала одужувати. Її стан різко погіршився на вихідних, почалося зараження крові від серйозних проблем з кишечником.

Протягом двох десятиліть черепаха жила в маленькому ставку в міському парку. Відвідувачі кидали у водойму монетки "на щастя", і Скарбничка роками їх їла.Також в шлунку черепахи ветеринари виявили два рибальських гачка. Багато з сувенірів, які збирала черепаха проржавіли або частково розчинилися.

Після операції черепаху посадили на рідку дієту, але від серйозних проблем з кишечником врятувати її не вдалося.

Лікарі виразили сподівання, що трагічний випадок зі Скарбничкою змусить людей двічі подумати, перш ніж кидати монети в водойми, де мешкають тварини.

Як повідомляв УНН, у Таїланді розпочали гідротерапію для слоненяти, яке потрапило у пастку.

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