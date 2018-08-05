В Таиланде перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Таиланде в районе южной провинции Сураттхани по пути из Бангкока в Пхукет на 4 километре дороги опрокинулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает газета Bangkok Post, передает УНН.
30-летний водитель транспортного средства рассказал, что на скользкой из-за дождя дороге он потерял управление двухэтажным автобусом, и тот опрокинулся на бок.
В машине находились 29 человек.
Пострадавшие отправлены в больницы Сурат Тхани и Пхукета. Четырех человек уже выписали.
Напомним, на шоссе в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана вчера вечером большой автобус столкнулся с топливной автоцистерной, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли, еще свыше 30 пострадали.