У Таїланді перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Таїланді в районі південної провінції Сураттхані по дорозі з Бангкока в Пхукет на 4 кілометрі дороги перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 15 осіб. Про це повідомляє газета Bangkok Post, передає УНН.
30-річний водій транспортного засобу розповів, що на слизькій через дощ дорозі він не впорався з керуванням двоповерховим автобусом, і той перекинувся на бік.
У машині знаходилися 29 чоловік.
Постраждалі відправлені до лікарень Сурат Тхані та Пхукета. Чотирьох людей вже виписали.
Нагадаємо, на шосе в окрузі Кохат провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану вчора ввечері великий автобус зіткнувся з паливною автоцистерною, в результаті чого щонайменше 14 людей загинули, ще понад 30 постраждали.