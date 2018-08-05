В Таиланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В общей сложности пострадали более 70 тысяч человек, 30 тыс. га и 25 тыс. домашних хозяйств в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
Стихия затронула девять северо-восточных провинций страны, среди которых Накхонпханом, Мукдахан, Амнат Чароен, Убон Ратчатхани, Бунгкан, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласин и Ясотхон.
Вместе с тем метеорологическое бюро прогнозирует с 5 по 9 августа сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.
Напомним, наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек.