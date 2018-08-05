У Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В цілому постраждали більше 70 тисяч осіб, 30 тис. га і 25 тис. Ддомашніх господарств у Таїланді в результаті повеней, викликаних сильними дощами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bangkok Post.
Стихія торкнулася дев'ять північно-східних провінцій країни, серед яких Накхонпханом, Мукдахан, Амнат Чароит, Убон Ратчатхані, Бунгкан, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласін і Ясотхон.
Разом з тим метеорологічне бюро прогнозує з 5 по 9 серпня сильні зливи на півночі і північному сході королівства.
Нагадаємо, повінь в штаті Ассам на в північному сході Індії торкнулося близько 60 тис. чоловік.