У Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В цілому постраждали більше 70 тисяч осіб, 30 тис. га і 25 тис. Ддомашніх господарств у Таїланді в результаті повеней, викликаних сильними дощами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bangkok Post.

Стихія торкнулася дев'ять північно-східних провінцій країни, серед яких Накхонпханом, Мукдахан, Амнат Чароит, Убон Ратчатхані, Бунгкан, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласін і Ясотхон.

Разом з тим метеорологічне бюро прогнозує з 5 по 9 серпня сильні зливи на півночі і північному сході королівства.

Нагадаємо, повінь в штаті Ассам на в північному сході Індії торкнулося близько 60 тис. чоловік.

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