У Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій

Стихія торкнулася дев'ять північно-східних провінцій країни, серед яких Накхонпханом, Мукдахан, Амнат Чароит, Убон Ратчатхані, Бунгкан, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласін і Ясотхон.

Разом з тим метеорологічне бюро прогнозує з 5 по 9 серпня сильні зливи на півночі і північному сході королівства.



Нагадаємо, повінь в штаті Ассам на в північному сході Індії торкнулося близько 60 тис. чоловік.